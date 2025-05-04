Італія

Наполі наближається до Скудетто.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після мінімальної перемоги над Лечче (1:0) в матчі 35-го туру італійської Серії А. Його слова наводить TuttomercatoWeb.

"Ми здобули важливу перемога, але не найважливішу. Я боявся цього матчу, бо суперник перед цим зіграв унічию з Аталантою. Потім сталося нещастя з людиною, яку я знав (помер фізіотерапевт Лечче Граціано Фіорієті - прим.), я близький до Лечче і його співробітників.

Ми грали у свій футбол, нам слід було подати позитивний сигнал, і ми це зробили. У першому таймі ми грали добре, потім стали менш активними.

Такі матчі вимотують, ви розумієте їхню важливість. Кількість набраних очок може змінити нашу долю. Ось чому я пішов раніше — мені потрібно було розвантажитися.

Скудетто? Я скажу, тільки коли це станеться. Давайте не будемо говорити про те, чого ще немає, я вигравав і програвав Скудетто в останньому турі. Хто б не переміг, він пише історію, а інші її читають. Ніхто не згадає про нас, якщо ми станемо другими, історію потрібно писати перемогами", — сказав Конте.

Наразі Наполі лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи найближчого конкурента Інтер на три пункти.