Італія

Спортивний директор Роми прокоментував прогрес українського форварда в сезоні.

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі висловився щодо форми нападника Артема Довбика, зазначивши, що клуб очікує ще більшої ефективності, однак не сумнівається в його потенціалі.

"З головним тренером ми ніколи не приховували, що очікуємо більшого як від нього, так і від інших гравців. Ми віримо в Артема. Ми задоволені його роботою, але слова – це добре, а дії – ще краще. Ми хочемо будувати майбутнє команди разом з ним", — наводить слова Гізольфі TMW з посиланням на DAZN.

У сезоні-2024/25 Довбик уже провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.

Рома — Фіорентина 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А