Італія

Аталанта знову поза чемпіонської боротьби.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився після перемоги над Монцею (4:0) в рамках 35-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Незважаючи на травми Скальвіні, Коссуну і Колашинаца, у нас не було серйозних проблем в обороні.

Вдома, особливо в другій половині сезону, нам не вистачає атакувальної злагодженості, яка була на початку сезону. Атакувальна продуктивність впала, ми не знайшли альтернативних рішень, і це коштувало нам очок у домашніх іграх.

У деяких матчах нам також не щастило, були інциденти, які зіграли вирішальну роль — непризначені пенальті, сумнівні червоні картки. Я не кажу, що всі, але кілька таких випадків могли принести нам більше очок. Ми не використовували перевагу домашньої арени, тоді як далеко від дому ми були майже незмінно сильні.

Зараз ми не можемо дозволити собі втратити концентрацію: ми дуже близькі до своєї мети, потрібно зберігати ентузіазм", — сказав Гасперіні.

За три тури до завершення чемпіонату Італії Аталанта посідає третє місце, маючи п'ять очок відриву від Ювентуса, Роми та Лаціо.