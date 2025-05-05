Італія

Важкий сезон для Мілана.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився напередодні матчу 35-го туру італійської Серії А з Дженоа. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Ми готуємося до кожного матчу окремо, завжди прагнучи до поліпшення. Зараз ми повністю зосереджені на Дженоа. Після цієї гри ми звернемо увагу на два наші матчі проти Болоньї.

Ми все ще шукаємо послідовність і особливо баланс у матчах. В атаці ми завжди могли багато чого створити, але нам часто не вистачало міцності в обороні.

Я розраховую на всіх гравців — я впевнений у них. Моє управління командою виходить за рамки стартового складу: воно також полягає у внесенні правильних змін, які можуть вплинути на матч. Ми відчуваємо відповідальність щодня. Ми знаємо, що не досягли успіху в Серії А, і ми розчаровані цим

Ернандес і Леан мають якості чемпіонів, і, як і всі гравці, їхня форма може змінюватися протягом сезону. Прямо зараз вони знову показують, наскільки це сильні футболісти. Вокер почувається добре — він надійний гравець, який може грати як частина лінії захисту з трьох осіб, так і в півзахисті. Хіменес талановитий, але йому потрібно поліпшити свою концентрацію і послідовність. Лофтус-Чік робить успіхи — він гравець бокс-ту-бокс і сильний як фізично, так і технічно. Він ще один гравець, на якого ми розраховуємо на цьому останньому етапі сезону", — заявив Консейсан.

Матч між Дженоа та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.