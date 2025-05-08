Італія

Італійський клуб розглядає 29-річного англійця як ідеальну заміну Кварацхелії та готовий скористатися його нестабільною ситуацією в команді Гвардіоли.

Наполі серйозно задумався над підписанням зіркового вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

За інформацією The Sun, новий головний тренер неаполітанців Антоніо Конте зацікавлений у трансфері 29-річного англійця, який, схоже, втрачає довіру Пепа Гвардіоли.

Після зимового продажу Хвічі Кварацхелії до ПСЖ, Конте не отримав повноцінної заміни на фланг, а Гріліш, на його думку, може стати ідеальним рішенням — як за стилем гри, так і за досвідом.

У сезоні-2024/25 Джек Гріліш провів 31 матч у всіх турнірах, забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Його контракт із Ман Сіті чинний до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 35 мільйонів євро.

Конте сподівається переконати керівництво клубу активізувати перемовини вже найближчим часом, особливо якщо стане зрозуміло, що Сіті готовий розглядати пропозиції щодо продажу Гріліша.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті знайшов заміну Грілішу в Астон Віллі.