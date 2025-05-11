Італія

"Ларіджані" набрали потужну ходу.

В рамках 36-го туру італійської Серії А Комо впевнено розібрався з Кальярі (3:1) та закріпився на десятому місці в турнірній таблиці.

Завдяки цій перемозі команда Сеска Фабрегаса повторила досягнення Лаціо. "Ларіджані" стали лише другої командою-новачком чемпіонату Італії після римлян, якій вдалося виграти шість матчів поспіль. "Орлам" це вдалося зробити у далекому 1973 році.

Зазначимо, що крім Кальярі Комо переміг Монцу (3:1), Торіно (1:0), Лечче (3:0), Дженоа (1:0) та Парму (1:0).

Раніше повідомлялося, що Фабрегас став найкращим тренером квітня в Серії А.