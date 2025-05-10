Німеччина

Іспанський вектор в Леверкузені.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас влітку може стати керманичем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, керівництво "фармацевтів" вважає, що іспанський фахівець стилістично відповідає футболу Баєра, тому розглядають його, як фаворита на посаду головного тренера команди в наступному сезоні.

Втім наразі Фабрегас не вирішив чи варто йому покидати Комо, особливо якщо враховувати, що він є не тільки тренером італійської команди, а й акціонером клубу.

Чинна трудова угода фахівця з "ларіджані" розрахована до 30 червня 2028 року.

У нинішньому сезоні Комо після 35 зіграних матчів із 45 очками розташовується на 10-му рядку в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас став найкращим тренером квітня в Серії А.