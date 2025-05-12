Італія

Важлива втрата очок команди Конте.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після нічийного результату з Дженоа (2:2) в матчі 36-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Дженоа двічі пробив у площину наших воріт і забив два голи. Таке теж трапляється у футболі — коли пропускаєте гол, ви завжди могли б зробити щось краще. Це розчаровує, тому що ми заслуговували на перемогу за все, що ми створили, тому залишається гіркота і жаль.

Мене дратує, коли ми не перемагаємо на початку сезону, а тим більше за три тури до кінця. Але це футбол, таке трапляється. Я не можу вимагати більшого від своїх гравців, оскільки вони завдали 22 удари по воротах, 11 з яких у площину, домінували у володінні м'ячем, і в підсумку все закінчилося нічиєю. Ми повинні працювати над такими ситуаціями.

Ми не заслуговували втратити ці два очки, але водночас ми маємо пам'ятати, що втратили перевагу. Нам потрібно було набрати сім очок у трьох турах, щоб виграти титул, тепер нам потрібно набрати шість очок у двох, якщо ми хочемо виграти Скудетто, і це все одно було б чимось неймовірним.

Останні два матчі являють собою мету, яка була абсолютно немислимою на старті сезону. Досягти цього було б неймовірно. Наші вболівальники заслуговують на це, оскільки жителі Неаполя завжди пристрасно підтримували нас. Ми, як і раніше, виходимо за рамки своїх можливостей, тому залишається тільки подякувати цим хлопцям за все.

Сьогоднішня гіркота викликана тим, що це була незаслужена нічия, але я завжди кажу, що деталі мають значення, і ми могли б домогтися чогось кращого", — сказав Конте.

Наразі Наполі лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи другий Інтер на один пункт за два тури до завершення Серії А.