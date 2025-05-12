Італія

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Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, який влітку залишить "містян" на правах вільного агента, погодився на перехід в італійській Наполі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, минулого тижня спортивний директор "партенопеї" Джовані Манна зустрівся з оточенням бельгійського півзахисника для переговорів щодо можливого переходу Де Брюйне. На цій зустрічі, Манні повідомив, що Наполі може запропонувати 33-річному гравцю дворічний контракт з зарплатнею у сім мільйонів євро на рік.

Зазначається, що Де Брюйне погодився на перехід в Наполі, але остаточне рішення буде прийнято після всіх проведених переговорів між сторонами.

Підкреслюється, що капітан Ман Сіті також мав розмову з нападником Наполі Ромелу Лукаку та колишнім гравцем неаполітанців Дрісом Мертенсом, які порадили Кевіну перейти до італійського клубу.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Манчестер Сіті 37 матчів, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі та Ліверпуль хочуть підписати Де Брюйне.