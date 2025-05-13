Італія

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Аталанти (1:2), розкритикувавши суддівську бригаду.

"Після цього вечора я не знаю, чи можна ще боротися за четверте місце, але ми боротимемося до кінця, як ми завжди це робили. Ми знали, що Аталанта – майстри інтенсивності, саме так вони виграли Лігу Європи.

Я хотів дізнатися у ваших технічних експертів, чи це був пенальті? 60 проти 40? Нам сказали, що VAR втручається лише у разі явної та очевидної помилки.

Ми побачили, що Пашалич не розрахував момент для боротьби, поставив ногу і впіймав мого гравця. Тому суддя призначив пенальті, і він повинен був бути. Тому VAR не повинен був втручатися. Правила змінюються від гри до гри, ми приймаємо це, але розчаровує те, що в цій лізі немає послідовності.

Я не питав, чи це був пенальті чи ні. Я кажу, чи може VAR втрутитися, коли є контакт із коліном чи ногою? Ми приймаємо це, але з спортивної справедливості ми хочемо знати, які правила. Вони змінилися? Ми б прийняли це, не розуміючи цього, але принаймні дайте нам знати, якщо правила змінюються.

Контакт безперечно був, ви це бачили! Пашалич жорстко поставив ногу, він не дотягнувся до м'яча, але зачепив мого гравця. Як можна цього не бачити?

Після цього в обох команд були моменти, Аталанта ними скористалася, а ми — ні, тож вітаю її та вітаю моїх гравців із гарною грою.", — наводить слова Раньєрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Рома.