Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 14 травня 2025 року.

Болонья впоралася з Міланом у фіналі Кубка Італії-2024/25, що проходив на Стадіо Олімпіко в Римі.

Команди не порадували результативними ударами протягом першого тайму протистояння. У другій половині матчу Дан Ндоє вивів "россоблу" вперед. Саме його гол визначив долю вирішального поєдинку турніру.

Для Болоньї це перша з 1974 року перемога в Кубку Італії, а також третя загалом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Болонья у фіналі Кубка Італії-2024/25:

Мілан — Болонья 0:1

Гол: Ндоє, 53



Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 62), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 62), Рейндерс, Фофана (Чуквезе, 87), Ернандес — Пулішич (Абрагам, 88), Леау — Йович (С. Хіменес, 62).



Болонья: Скорупські — Гольм (Калабрія, 76), Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні (Казале, 69), Фаббіан (Побега, 69), Ндоє — Кастро.



Попередження: Томорі, Пулішич — Фаббіан, Лукумі