Італія

Велика перемога "россоблу".

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно висловився після перемоги над Міланом (1:0) в фіналі Кубка Італії. Його слова наводить Sport Mediaset.

"Я вважаю, що це заслужена перемога після кількох розчарувань. Ми провели чудовий матч, хлопці виклалися повністю, і гра була дійсно на високому рівні.

У другому таймі ми знали, що спробує зробити Мілан, і добре відповідали ударом на удар. Те, що ми побудували за рік, увінчалося цим Кубком. Це досягнення, яке ми заробили на полі.

Ми виросли, спочатку було нелегко, але ми добре справлялися з труднощами. У команди спостерігається значне зростання — як в індивідуальному плані, так і в колективному, і сьогодні ми продемонстрували це чудовим виступом.

А тепер дозвольте мені відсвяткувати, ми дійсно на це заслужили", — сказав Італьяно.

Раніше Сержіу Консейсан прокоментував поразку від Болоньї.