Італія

У той же час, Самбі-Локонга повернеться до Лондона.

Захисник Арсеналу Нуну Тавареш стане повноцінним гравцем Лаціо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" вирішило скористатися опцією викупу 25-річного португальця за дев'ять мільйонів євро.

У той же час півзахисник Альбер Самбі-Локонга повернеться до лондонського клубу після оренди у Севільї.

Нинішнього сезону Тавареш провів 28 матчів, у яких віддав дев'ять гольових передач. На рахунку Самбі-Локонги 21 матч та два асисти.