У той же час, Самбі-Локонга повернеться до Лондона.
Нуну Тавареш, Getty Images
16 травня 2025, 12:28
Захисник Арсеналу Нуну Тавареш стане повноцінним гравцем Лаціо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "орлів" вирішило скористатися опцією викупу 25-річного португальця за дев'ять мільйонів євро.
У той же час півзахисник Альбер Самбі-Локонга повернеться до лондонського клубу після оренди у Севільї.
Нинішнього сезону Тавареш провів 28 матчів, у яких віддав дев'ять гольових передач. На рахунку Самбі-Локонги 21 матч та два асисти.