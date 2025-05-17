Україна

Крім італійців у послугах гравця є охочі з АПЛ.

Вінгер донецького Шахтаря Кевін може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного бразильця зацікавлений Наполі, який вже зробив запит "гірникам", щоб дізнатися про можливість потенційного трансферу.

Крім "неаполітанців", гравцем також цікавляться команди з англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Кевін виступає за Шахтар з січня 2024 року. На його рахунку 33 матчі, дев'ять голів та три асисти. Його контракт розрахований до кінця 2028 року.

Також додамо, що раніше Наполі запропонував Шахтарю 35 мільйонів євро за півзахисника Георгія Судакова. Клуби продовжують переговори.

Після 36 турів Наполі очолює Серію А, випереджаючи Інтер на одне очко.