Голкіпер Лоренцо Торріані та лівий захисник Давіде Бартезагі оновили свої угоди з Міланом, передає офіційний сайт клубу.

Нові контракти з 20-річним (Торріані) і 19-річним (Бартезагі) італійцями розраховано до кінця червня 2030 року.

𝗕𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀𝗮𝗴𝗵𝗶 🤝 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗶



The journey continues in Rossonero until 30 June 2030 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/nhhH7rvk72