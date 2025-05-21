"Россонері" розраховують на Лоренцо Торріані та Давіде Бартезагі.
Давіде Бартезагі, Getty Images
21 травня 2025, 18:29
Голкіпер Лоренцо Торріані та лівий захисник Давіде Бартезагі оновили свої угоди з Міланом, передає офіційний сайт клубу.
Нові контракти з 20-річним (Торріані) і 19-річним (Бартезагі) італійцями розраховано до кінця червня 2030 року.
Лоренцо в ході поточної кампанії взяв участь у двох матчах основної команди "россонері" (два пропущених гола) і шести поєдинках резервної (Мілан Футуро), в яких пропустив 11 голів і двічі зберіг свої ворота "сухими".
На рахунку Бартезагі в сезоні-2024/25 один гол і два асисти в 31-му матчі за Мілан Футуро, а також участь у шести поєдинках основної команди.
Нагадаємо, в останньому, 38-му турі поточної кампанії Серії А підопічні Сержіу Консейсана прийматимуть Монцу. Протистояння відбудеться в суботу, 24 травня, розпочавшись о 21:45 за Києвом.