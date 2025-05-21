Італія

"Россонері" розраховують на Лоренцо Торріані та Давіде Бартезагі.

Голкіпер Лоренцо Торріані та лівий захисник Давіде Бартезагі оновили свої угоди з Міланом, передає офіційний сайт клубу.

Нові контракти з 20-річним (Торріані) і 19-річним (Бартезагі) італійцями розраховано до кінця червня 2030 року.

𝗕𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀𝗮𝗴𝗵𝗶 🤝 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗶



The journey continues in Rossonero until 30 June 2030 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/nhhH7rvk72 — AC Milan (@acmilan) May 21, 2025

Лоренцо в ході поточної кампанії взяв участь у двох матчах основної команди "россонері" (два пропущених гола) і шести поєдинках резервної (Мілан Футуро), в яких пропустив 11 голів і двічі зберіг свої ворота "сухими".

На рахунку Бартезагі в сезоні-2024/25 один гол і два асисти в 31-му матчі за Мілан Футуро, а також участь у шести поєдинках основної команди.

Нагадаємо, в останньому, 38-му турі поточної кампанії Серії А підопічні Сержіу Консейсана прийматимуть Монцу. Протистояння відбудеться в суботу, 24 травня, розпочавшись о 21:45 за Києвом.