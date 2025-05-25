Італія

"Россонері" врешті решт обрали нового спортивного директора.

Колишній спортивний директор римського Лаціо Іглі Таре підписав трудову угоду з італійським Міланом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 51-річний фахівець уклав трирічний контракт із "россонері". Клуб оголосить про призначення албанського функціонера на посаду спортивного директора наступного тижня.

Зазначається, що Таре буде доручено обрати нового головного тренера команди на наступний сезон, а також обговорити з деякими ключовими гравцями команди їхнє майбутнє, зокрема з Майком Меньяном та Тео Ернандесом у яких контракти спливають влітку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Марсель не відпустить Де Дзербі в Мілан.