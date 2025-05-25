Італія

Наполі — чемпіон Італії.

Півзахисник Наполі Скотт Мактоміней висловився про перемогу неаполітанської команди в чемпіонаті Італії сезону-2024/25. Цитує шотландського гравця DAZN.

"У мене немає слів, це неймовірно. Жертви, на які пішов кожен гравець цієї команди, просто вражають.

Люди заслужили на це — вони були з нами з першого дня. Для мене опинитися тут і пережити все це — як сон. Я навіть забув про гол, тому що відбувалося стільки всього навколо.

Ми були зосереджені, але, звичайно, тривога і напруга були присутні. Зараз потрібно насолодитися цим моментом разом із нашими вболівальниками.

У наступному сезоні ми повинні повернутися з тією ж енергією і в жодному разі не зменшувати темп", — заявив 28-річний шотландець.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Італії Скотт Мактоміней відіграв за Наполі 34 матчі, забив 12 голів (у тому числі чемпіонський гол у ворота Кальярі) та віддав 6 результативних передач.