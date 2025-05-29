Італія

Неаполітанці зробили крок назустріч тренеру на тлі інтересу з боку Ювентуса.

Наполі запропонував головному тренеру Антоніо Конте покращені умови контракту з підвищеною зарплатою. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, керівництво клубу прагне таким чином переконати фахівця залишитися на посаді ще як мінімум на один сезон.

Раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про серйозну зацікавленість у Конте з боку Ювентуса, який розглядає варіанти зміцнення тренерського штабу.

У сезоні-2024/25 Наполі під керівництвом Конте став чемпіоном Італії, набравши 82 очки в Серії А. Це перше скудетто для клубу з часу легендарного сезону-2022/23.

Його контракт з "адзуррі" розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше спеціаліст встановив історичне досягнення.