Вболівальникам "россонері" не позаздриш.
Массіміліано Аллегрі, getty images
29 травня 2025, 15:22
Колишній головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі дуже близький до повернення на тренерський місток Мілана. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже узгодило особистий контракт 57-річного італійського фахівця. Очікується, що офіційна презентація нового/старого тренера Мілана відбудеться найближчими днями.
Зазначається, що Аллегрі підпише трудову угоду з "червоно-чорними" до 30 червня 2028 року з зарплатнею в п'ять мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, Макс Аллегрі вже очолював Мілан в період з липня 2010 по січень 2014 рр. Під його керівництвом "червоно-чорні" виграли Скудетто у сезоні-2010/11 та Суперкубок Італії у кампанії-2011/12.
Раніше повідомлялося, що Мілан спробує придбати Кіна, якщо команду очолить Аллегрі.