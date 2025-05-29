Італія

Вболівальникам "россонері" не позаздриш.

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі дуже близький до повернення на тренерський місток Мілана. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже узгодило особистий контракт 57-річного італійського фахівця. Очікується, що офіційна презентація нового/старого тренера Мілана відбудеться найближчими днями.

Зазначається, що Аллегрі підпише трудову угоду з "червоно-чорними" до 30 червня 2028 року з зарплатнею в п'ять мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Макс Аллегрі вже очолював Мілан в період з липня 2010 по січень 2014 рр. Під його керівництвом "червоно-чорні" виграли Скудетто у сезоні-2010/11 та Суперкубок Італії у кампанії-2011/12.

Раніше повідомлялося, що Мілан спробує придбати Кіна, якщо команду очолить Аллегрі.