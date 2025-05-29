Португальський фахівець пропрацював на чолі "росонері" лише п'ять місяців.
Сержіу Консейсан, Getty Images
29 травня 2025, 23:55
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Сержіу Консейсана.
Угода з 50-річним португальським фахівцем була розірвана через незадовільні результати "россонері".
Консейсан очолив італійський клуб 30 грудня 2024 року — з того моменту "россонері" провели 31 матч, з яких 16 перемог, п'ять нічиїх та десять поразок.
За підсумками сезону Мілан фінішував на восьмому місці в Серії А, а також дійшов до фіналу Кубка Італії, поступившись Болоньї (0:1). В результаті "россонері" пролетіли повз єврокубки.
Раніше повідомлялося, що Мілан знаходиться за крок від призначення Аллегрі.