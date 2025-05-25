Італія

Провальний сезон для "россонері".

В рамках заключного, 38-го туру італійської Серії А Мілан на Сан Сіро переміг Монцу (2:0).

Таким чином, команда Сержіу Консейсана завершує сезон-2024/25 в Серії А із 63 очками. Це найгірший результат "россонері" за останні вісім сезонів.

У сезоні-2016/17 Мілан набрав стільки ж очок, у сезоні-2015/16 було здобуто 57 пунктів.

Наразі Мілан посідає 7 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, але Фіорентина в разі не програшу від Удінезе, посуне "россонері" на восьму сходинку.