Італія

Новий спортдир відразу взявся за справи.

Керівництво італійського Мілана хоче залишити капітана команди Майка Меньяна. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, новий спортивний директор "россонері" Іглі Таре провів переговори з оточенням 29-річного француза, запропонувавши воротареві продовжити контракт.

Зазначається, що Мілан запропонував Меньяну нову угоду до 2028 року. Наразі фінансові умови угоди, як і реакція голкіпера, невідомі.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 53 матчі, пропустив 59 м'ячів та 15 разів відіграв "на нуль".

Раніше Мілан оголосив про відхід Консейсана.