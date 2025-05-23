Італія

Футболіст хоче закріпитися у складі "старої синьйори".

Центральний захисник Аякса Даніеле Ругані повернеться до складу туринського Ювентуса цього літа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 30-річний італієць має намір закріпитися у складі "старої синьйори" під час майбутнього Клубного чемпіонату світу.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Ругані провів 26 матчів у складі Аякса, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Кефрен Тюрам — найкращий гравець Серії А у травні.