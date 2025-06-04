Деталі угоди не розголошуються.
Петар Сучич, ФК Інтер
04 червня 2025, 17:52
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником загребського Динамо Петаром Сучичем.
Деталі угоди із 21-річним хорватом не розголошуються.
Раніше була інформація, що "нерадзуррі" домовилися про трансфер хавбека ще взимку, проте сторони ухвалили рішення, щоб гравець догравав сезон у Хорватії.
Сума трансферу склала 14 мільйонів євро, а ще 2 млн євро прописані у якості бонусів. Також хорватський клуб отримає 10% від майбутнього продажу гравця.
Минулого сезону Сучич провів 32 матчі, в яких забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Фабрегас погодився очолити Інтер.