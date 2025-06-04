Італія

Деталі угоди не розголошуються.

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником загребського Динамо Петаром Сучичем.

Деталі угоди із 21-річним хорватом не розголошуються.

Раніше була інформація, що "нерадзуррі" домовилися про трансфер хавбека ще взимку, проте сторони ухвалили рішення, щоб гравець догравав сезон у Хорватії.

Сума трансферу склала 14 мільйонів євро, а ще 2 млн євро прописані у якості бонусів. Також хорватський клуб отримає 10% від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Сучич провів 32 матчі, в яких забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас погодився очолити Інтер.