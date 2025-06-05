Італія

Ветеран Інтера може стати частиною нового проєкту Аль-Хіляля під керівництвом колишнього наставника нерадзуррі.

37-річний центральний захисник Франческо Ачербі розглядає можливість продовження кар’єри у складі саудівського Аль-Хіляля.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, досвідчений італієць може возз’єднатися з Сімоне Індзагі, який нещодавно очолив команду з Ер-Ріяда після завершення роботи в Інтері.

Наразі остаточне рішення ще не ухвалене, але така опція активно обговорюється. Контракт Ачербі з Інтером чинний до літа 2026 року, однак ситуація може змінитися найближчим часом, якщо сторони дійдуть згоди.

Нещодавно Ачербі пояснив своє рішення відмовитися від виклику до збірної Італії.