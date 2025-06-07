Італія

Лучано Спаллетті проведе вирішальну зустріч з президентом Федерації футболу Італії, Джанкарло Гравіною — його майбутнє як наставника "Скуадри Адзурри" під великим питанням напередодні відбору на ЧС-2026.

Наставник національної збірної Італії Лучано Спаллетті може незабаром втратити свою посаду.

Як повідомляє Фабріціо Романо, у вівторок він проведе особисту зустріч із президентом Італійської федерації футболу Джанкарло Гравіною.

Доля тренера опинилася під серйозною загрозою після невпевненої гри команди та тиску напередодні кваліфікаційного циклу до чемпіонату світу 2026 року. Італія поступилась Норвегії 0:3.

Спаллетті на посаді головного тренера може замінити Роберто Манчіні. Ще одним кандидатом називають Стефано Піолі, який тренує Ан-Наср.

Раніше Ачербі пояснив, чому відмовився від виклику до збірної Італії.