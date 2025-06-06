Результати матчів відбору на ЧС-2026.
Уельс, Getty Images
06 червня 2025, 23:57
Завершилось шість матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
В групі І Норвегія несподівано розгромила Італію — 3:0. Голами у воротах Скуадри Адзурри відзначались Серлот, Нуса та Голанд.
Норвегія - Італія 3:0
Голи: Серлот 14, Нуса 34, Голанд 42
Паралельно Ізраїль обіграв Естонію — 3:1.
Естонія — Ізраїль 1:3
Голи: Кайт 31 — Бітон 39, 49, Абу Фані 89
В групі L Хорватія каменя на камені не залишила від Гібралтару 7:0.
Гібралтар — Хорватія 0:7
Голи: Пашаліч, 28, Будимир, 30, Іванович, 60, 63, Перішич, 73, Крамарич, 77, 79
Лідер групи Чехія перемогла Чорногорію — 2:0.
Чехія — Чорногорія 2:1
Голи: Гложек, 23, Шик, 65
Уельс переміг Ліхтенштейн — 3:0.
Уельс — Ліхтенштейн 3:0
Голи: Родон, 40, Вілсон, 65, Мур, 69
Північна Македонія та Бельгія зіграли внічию 1:1.
Північна Македонія – Бельгія 1:1
Голи: Аліоскі 87 – Де Кейпер 28
Розподіл команд у турнірних таблицях дивіться за посиланням.