Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Результати матчів відбору на ЧС-2026.

Завершилось шість матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

В групі І Норвегія несподівано розгромила Італію — 3:0. Голами у воротах Скуадри Адзурри відзначались Серлот, Нуса та Голанд.

Норвегія - Італія 3:0

Голи: Серлот 14, Нуса 34, Голанд 42

Паралельно Ізраїль обіграв Естонію — 3:1.

Естонія — Ізраїль 1:3

Голи: Кайт 31 — Бітон 39, 49, Абу Фані 89

В групі L Хорватія каменя на камені не залишила від Гібралтару 7:0.

Гібралтар — Хорватія 0:7

Голи: Пашаліч, 28, Будимир, 30, Іванович, 60, 63, Перішич, 73, Крамарич, 77, 79

Лідер групи Чехія перемогла Чорногорію — 2:0.

Чехія — Чорногорія 2:1

Голи: Гложек, 23, Шик, 65

Уельс переміг Ліхтенштейн — 3:0.

Уельс — Ліхтенштейн 3:0

Голи: Родон, 40, Вілсон, 65, Мур, 69

Північна Македонія та Бельгія зіграли внічию 1:1.

Північна Македонія – Бельгія 1:1

Голи: Аліоскі 87 – Де Кейпер 28

Розподіл команд у турнірних таблицях дивіться за посиланням.