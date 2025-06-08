Італія

Хорват поки не ухвалював жодних рішень.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич прокоментував інформацію про можливий перехід у Мілан.

За даними різних джерел, "россонері" близькі до підписання 39-річного хорвата як вільного агента. Гравець переїде до Італії після клубного чемпіонату світу.

"Не можу нічого сказати про свій перехід. Зараз я хочу зосередитися на майбутніх матчах за збірну Хорватії та Реал. Можу лише сказати, що переговори велися, але я поки не ухвалив жодного рішення", – заявив півзахисник.

Нагадаю, у Реалі не стали продовжувати контракт Луки Модрича, який завершується цього літа, попри бажання самого футболіста залишитися.