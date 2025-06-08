Іспанія

Каталонський клуб готовий вислухати пропозицію "вовків".

Захисник Барселони Жерар Мартін може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця зацікавлений Вулвергемптон.

Зазначається, що керівництво "блаугранас" готове вислухати пропозицію "вовків", які можуть запропонувати футболістові довгостроковий контракт із збільшеною зарплатнею. Барселона очікує виручити за гравця близько 12 мільйонів євро.

При цьому видання додає, що гравець не проти залишитись у команді Гансі Фліка.

Минулого сезону Мартін провів 42 матчі, в яких забив один гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Флік хоче підписати Перішича в Барселону.