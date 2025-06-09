Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу 09 червня 2025, 23:55 Відбір на ЧС-2026: гол Де Брюйне врятував Бельгію від втрати очок проти Вельсу, непросто перемога Італії над Молдовою Завершилися чергові матчі кваліфікаційного раунду на майбутній мундіаль від Європи. Ромелу Лукаку і Кевін Де Брюйне, Getty Images 09 червня 2025, 23:55 Дивитися розклад та результати усіх матчів відбору на чемпіонат світу-2026 можна за цим посиланням. Турнірні таблиці доступні тут. Команди Бельгія Гібралтар Естонія Італія Молдова Норвегія Уельс Фарерські острови Хорватія Чехія Facebook