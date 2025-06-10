Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, що відбувся 9 червня 2025 року.

Збірна Італії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі обіграла Молдову (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині результативним ударом відзначився Джакомо Распадорі.

Потім на 50 хвилині Андреа Камбясо подвоїв перевагу в рахунку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Молдова в рамках відбору ЧС-2026:

Італія — Молдова 2:0

Голи: Распадорі, 40, Камб'ясо, 50.

Італія: Доннарумма — Раньєрі (Коппола, 83), Бастоні, Ді Лоренцо — Дімарко (Орсоліні, 46), Тоналі, Річчі (Барелла, 46), Фраттезі, Камб'ясо — Распадорі (Мальдіні, 77), Ретегі (Лукка, 71).

Молдова: Аврам — Думбравану, Мудрак, Бабогло — Рябчук, Бодіштяну (Моцпан, 58), Йоніце (Дрос, 72), Плетіке — Постолаки (Перчун, 66), Каймаков (Стине, 66), Ніколаєску (Дамашкан, 72).

Попередження: Фраттезі — Ніколаєску.