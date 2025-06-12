Італія

Чергова порція критики на адресу італійського футболу.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розкритикував розвиток італійського футболу. Його слова наводить Corriere della Sera.

"Фінал Ліги чемпіонів показав домінування молодої команди, здатної на чудовий технічний футбол, виражений у надзвичайному темпі, енергії, пресингу й атакувальному таланті. Луїс Енріке побудував вражаючий ПСЖ, і я, по-своєму, намагаюся зробити те ж саме в Челсі.

Незважаючи на це, Інтер має сприймати два фінали Ліги чемпіонів за три роки як досягнення, а не провал. Сімоне Індзагі повинен пишатися своєю роботою, особливо тому, що він зробив це в екосистемі, яка тепер відрізняється від решти світу.

Тільки в Італії все ще думають, що гравці надто молоді і що матчі виграються завдяки досвіду. Це культурний вибір, який означає, що ви неминуче програєте з точки зору енергії. Італійський футбол насилу встигає за темпом, запропонованим сучасним розвитком", — заявив Мареска.

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