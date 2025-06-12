Чергова порція критики на адресу італійського футболу.
Енцо Мареска, getty images
12 червня 2025, 09:25
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розкритикував розвиток італійського футболу. Його слова наводить Corriere della Sera.
"Фінал Ліги чемпіонів показав домінування молодої команди, здатної на чудовий технічний футбол, виражений у надзвичайному темпі, енергії, пресингу й атакувальному таланті. Луїс Енріке побудував вражаючий ПСЖ, і я, по-своєму, намагаюся зробити те ж саме в Челсі.
Незважаючи на це, Інтер має сприймати два фінали Ліги чемпіонів за три роки як досягнення, а не провал. Сімоне Індзагі повинен пишатися своєю роботою, особливо тому, що він зробив це в екосистемі, яка тепер відрізняється від решти світу.
Тільки в Італії все ще думають, що гравці надто молоді і що матчі виграються завдяки досвіду. Це культурний вибір, який означає, що ви неминуче програєте з точки зору енергії. Італійський футбол насилу встигає за темпом, запропонованим сучасним розвитком", — заявив Мареска.
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