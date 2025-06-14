"Россонері" шукають заміну Рейндерсу.
Хаві Герра, getty images
14 червня 2025, 11:12
Італійський Мілан виявляє інтерес до півзахисника іспанської Валенсії Хаві Герра. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" уважно слідкує за прогресом 22-річного гравця, який наразі виступає за молодіжну збірну Іспанії на чемпіонаті Європи до 21 року.
Зазначається, що в Мілані вважають Герру одним з найперспективніших півзахисників свого покоління. Італійський клуб спробує підписати гравця Валенсії під час літнього трансферного вікна.
Чинна трудова угода гравця з "кажанами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро. Минулого сезону Хаві Герра відіграв за Валенсію 38 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Рейндерс витіснив Шевченка з топ-3 найдорожчих продажів в історії Мілана.