Італія

"Россонері" шукають заміну Рейндерсу.

Італійський Мілан виявляє інтерес до півзахисника іспанської Валенсії Хаві Герра. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" уважно слідкує за прогресом 22-річного гравця, який наразі виступає за молодіжну збірну Іспанії на чемпіонаті Європи до 21 року.

Зазначається, що в Мілані вважають Герру одним з найперспективніших півзахисників свого покоління. Італійський клуб спробує підписати гравця Валенсії під час літнього трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з "кажанами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро. Минулого сезону Хаві Герра відіграв за Валенсію 38 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рейндерс витіснив Шевченка з топ-3 найдорожчих продажів в історії Мілана.