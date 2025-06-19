Італія

Римляни знайшли підсилення менеджерського складу клубу.

Римська Рома напередодні припинила співпрацю зі спортивним директором Флораном Гізольфі та вже знайшла йому заміну.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "вовки" найближчим часом призначать на посаду спортивного директора клубу Фредеріка Массару, який вже раніше працював в римському клубі. Допомагати 56-річному функціонеру буде колишній захисник римлян Федеріко Бальдзаретті.

Зазначимо, що Массара працював у Ромі з 2011 по 2019 рік, зокрема на посаді спортивного директора, перед тим як перейти до Мілана.

Останнім місцем роботи Фредеріка Массари був французький Ренн, який він залишив в травні, цього року.

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