Італія

Саудівський клуб в гонці за зірковим португальцем.

Керівництво саудівського Аль-Хіляля надіслало трансферний запит в офіс італійського Мілана щодо вінгера команди Рафаеля Леана. Про це повідомляє відомий журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "россонері" повідомили "лідерів", що розглянуть пропозицію по 26-річному португальцю в розмірі 100 млн. євро.

При цьому зазначається, що спортивний директор клубу Іглі Таре та головний тренер команди Массіміліано Аллегрі вважають Леана ключовим гравцем команди і не хочуть його продавати, тому боси Мілана вагаються в прийняті остаточного рішення щодо можливого трансферу гравця. Також сам футболіст бажає продовжити кар'єру в Європі.

Контракт гравця з клубом чинний до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У минулому сезоні Рафа Леан провів за Мілан 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 асистів.