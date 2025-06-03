Німеччина

Зірковий вінгер Мілана зацікавлений у переїзді до Мюнхена, але трансфер обіцяє бути складним через позицію італійського клубу.

Мюнхенська Баварія серйозно налаштована підписати одного з найяскравіших гравців Серії А — португальського вінгера Рафаела Леау. Як повідомляє Bild, минулого тижня відбулась перша зустріч між представниками гравця та німецького гранда, за підсумками якої Леау погодився на потенційний перехід.

Попри бажання гравця, здійснити трансфер буде непросто. Мілан не планує відпускати свого ключового футболіста, а новий головний тренер россонері Массіміліано Аллегрі розраховує на Леау в побудові нової команди.

Італійський клуб оцінює 25-річного гравця щонайменше у 130 мільйонів євро, хоча в контракті, який діє до 2028 року, прописані відступні у розмірі 175 мільйонів.

У сезоні-2024/25 Леау провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 12 забитими м’ячами та 13 результативними передачами. Його ринкова вартість наразі становить приблизно 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Леау — головна ціль Арсеналу цього літа.