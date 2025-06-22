Італія

Італієць надалі житиме в Неаполі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про зацікавленість до себе з боку інших клубів цього літа. Його слова наводить Corriere della Sera.

"В мене ні з ким не було контактів, бо всім, хто намагався вийти на мене через посередників, я відповідав, що буду говорити спочатку з нинішнім клубом, як це завжди робиться. І тільки якби зустріч не задовольнила обидві сторони, я б розглянув інші варіанти.

Моя сім'я — точка опори, але рішення щодо свого тренерського майбутнього я приймаю сам. Моя дружина і дочка щасливі в Неаполі, це факт. Але тренувати команду щодня — моя робота, вони тут ні до чого", — сказав Конте.

Раніше Антоніо Конте висловився про особисту бесіду з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.