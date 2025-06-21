Італія

Де Лаурентіс помудрішав.

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про бесіду з президентом "партенопеї" Ауреліо Де Лаурентісом щодо майбутнього італійського фахівця в неаполітанській команді. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Ми прояснили ситуацію, розмова була фундаментальною. Він зрозумів помилки або принаймні ситуації, які потрібно поліпшити. У мене є контракт, і прояснення ситуації було ключовим моментом. Решта — чутки", — заявив Конте.

Нагадаємо, чинна трудова угода 55-річного алленаторе розрахована до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Наполі знайшов заміну Судакову у Брайтоні.