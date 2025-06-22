Італія

Агресія проти арбітрів на спортивних змаганнях прирівнюється до нападу на держслужбовців і карається згідно з кримінальним кодексом.

В Італії набув чинності новий закон, який посилює захист суддів та інших офіційних осіб на спортивних змаганнях. Відтепер будь-яка форма агресії щодо арбітрів — від погроз до фізичних нападів — прирівнюється до нападу на державних службовців або працівників поліції.

Як повідомляє агентство Reuters, нововведення стало реакцією на зростання випадків насильства щодо футбольних арбітрів, особливо на аматорському рівні. Закон охоплює не лише головних суддів, а й усіх, хто контролює дотримання правил у спорті.

За новими нормами винним загрожує серйозне покарання, включно з тюремним ув’язненням.

"Спорт — це місце чесної боротьби та взаємоповаги", — наголосив сенатор Андреа Остелларі, коментуючи ініціативу. Він підкреслив, що держава не допустить жодної агресії щодо осіб, які забезпечують порядок та справедливість на полі.

Раніше Серія А дозволила контракти для гравців до восьми років.