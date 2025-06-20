Україна

Італійський бренд одягне всі команди клубу та академію вже з сезону-2025/26.

Рух оголосив про початок співпраці з культовим італійським виробником спортивного екіпірування Kappa. Партнерство між клубом та брендом набуде чинності на початку сезону-2025/26 і стане першим в історії України подібним кейсом співпраці з Kappa.

У рамках контракту всі команди Руха — від першої до дитячих у структурі академії — отримають нову екіпіровку. Вона включатиме ексклюзивний дизайн ігрової форми, тренувальні комплекти та інше спеціалізоване спорядження. Презентація нової форми відбудеться напередодні старту наступного сезону.

Керівництво Руха відзначило, що процес перемовин з Kappa був тривалим і складався з кількох етапів. Делегація клубу навіть вирушила до Італії на особисті зустрічі з керівництвом бренду.

— Переговори Руха з брендом Kappa були тривалими та складалися з кількох етапів. Делегація жовто-чорних їздила в Італію на зустрічі з керівництвом італійської компанії. Це партнерство є важливим кроком для розвитку нашого клубу. Зокрема, колаборація з таким відомим брендом не лише підвищує престиж Руха, але й відкриває нові можливості для вдосконалення інфраструктури та розвитку комерційної діяльності. Розпочинаючи партнерство з Kappa, Рух демонструє своє прагнення до інновацій та високих стандартів. Вихід Kappa на український ринок через партнерство з Рухом є знаковою подією. Вона стосується не лише спортивної складової, а загалом відкриває нову сторінку в історії бренду в Україні, — зазначив віцепрезидент клубу з комерційних питань Олег Шпур.

Нагадаємо, що Рух завершив минулий сезон УПЛ на восьмій сходинці, а в міжсезоння команду очолив Іван Федик, який замінив Віталія Пономарьова.