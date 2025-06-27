Італія

У француза залишився рік за контрактом в Мілані...

Спортивний директор італійського Мілана Іглі Таре висловився про потенційний продаж капітана команди Майка Меньяна та лівого фулбека Тео Ернандеса. Цитує 51-річного албанця MilanNews.it.

"Меньян не йде — він буде в Мілані наступного сезону. Був інтерес з боку клубу АПЛ, але угоди не було досягнуто.

Ми знаємо, що Меньян — орієнтир, як на полі, так і за його межами. Ми вирішили зробити ставку на нього і рухатися вперед разом. Ринок непередбачуваний, але для нас він залишається стовпом цієї команди.

Ми намагаємося повернути ентузіазм, і для цього ми визначаємо, що нам потрібно, щоб поліпшити цей і без того сильний склад.

Всі знають якості Тео — він багато чого віддав цьому клубу. Але ці рішення також виходять з його власного бажання отримати новий досвід. Ми прийняли це як нормальну частину процесу, особливо з моїм приходом і новим тренером.

Ми намагаємося побудувати команду іншого типу. Його відхід ще не вирішено остаточно — ми працюємо над цим. Я розумію, що новини потрібно повідомляти терміново, але ви повинні розуміти наші проблеми. Все змінюється щохвилини, щогодини. Процес іде, але ще не закінчений. Нам потрібно почекати", — заявив Таре.