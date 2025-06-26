Сторонам залишилося домовитись про умови оренди.
Емерсон Роял, Getty Images
26 червня 2025, 22:26
Захисник Мілана Емерсон Роял може знову повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо з посиланням на El Chiringuito.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений Бетіс, який продовжує переговори з "россонері".
Зазначається, що клубам залишилося узгодити лише умови оренди – звичайна орендна угода або з опцією викупу.
Нагадаємо, Емерсон виступав в Іспанії за Барселону та Бетіс з 2019 по 2021 рік.
Минулого сезону Емерсон відіграв 26 матчів без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що Аллегрі дав "зелене світло" на трансфер Олександра Зінченка до Мілану.