Італія

Сторонам залишилося домовитись про умови оренди.

Захисник Мілана Емерсон Роял може знову повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо з посиланням на El Chiringuito.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений Бетіс, який продовжує переговори з "россонері".

Зазначається, що клубам залишилося узгодити лише умови оренди – звичайна орендна угода або з опцією викупу.

Нагадаємо, Емерсон виступав в Іспанії за Барселону та Бетіс з 2019 по 2021 рік.

Минулого сезону Емерсон відіграв 26 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі дав "зелене світло" на трансфер Олександра Зінченка до Мілану.