Іспанія

Маттео Руджері змінить італійський чемпіонат на іспанський.

Півзахисник Аталанти Маттео Руджері незабаром стане гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 22-річного італійця, який обійдеться "матрацникам" у 20 мільйонів євро, включаючи бонусні виплати.

Також наголошується, що для футболіста вже заплановано медичне обстеження у Мадриді, після чого він поставить підпис під контрактом.

Минулого сезону Руджері провів 38 матчів, у яких відзначився трьома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Самуель Ліно може покинути Атлетіко.