Маттео Руджері змінить італійський чемпіонат на іспанський.
Маттео Руджері, Getty Images
27 червня 2025, 00:44
Півзахисник Аталанти Маттео Руджері незабаром стане гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 22-річного італійця, який обійдеться "матрацникам" у 20 мільйонів євро, включаючи бонусні виплати.
Також наголошується, що для футболіста вже заплановано медичне обстеження у Мадриді, після чого він поставить підпис під контрактом.
Минулого сезону Руджері провів 38 матчів, у яких відзначився трьома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Самуель Ліно може покинути Атлетіко.