Італія

Разом з українцем команду покинули ще троє гравців.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського півзахисника Віктора Коваленка.

Контракт 29-річного українця закінчився 30 червня і сторони вирішили його не продовжувати. Він отримав статусу вільного агента.

Також італійський клуб попрощався з ще трьома гравцями — захисником Ардіяном Ісмайлі, півзахисником Юссефом Малехом та нападником Крістіаном Куаме.

29-річний українець вдруге виступав за Емполі із зими цього року — на його рахунку вісім матчів та один гол за 242 хвилини.

28-річний албанець Ісмайлі захищав кольори Емполі з літа 2021 року. Минулого сезону він провів 31 матч.

26-річний марокканець Малех виступав за Емполі з літа 2023 року на правах оренди – його контракт належить Лечче. Минулого сезону він відіграв 24 матчі, в яких забив один гол та віддав один асист.

27-річний івуарієць Куаме повернувся до Фіорентини після закінчення піврічної оренди — на його рахунку 28 матчів, один гол та два асисти.

За підсумками минулого сезону Емполі посів 18 місце та вилетів із італійської Серії А.