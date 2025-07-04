Італія

Клуб планує підсилити атаку Еванном Гессаном, тоді як Шомуродов готується до виходу.

Рома активно працює над посиленням лінії нападу та розглядає варіант із підписанням 24-річного івуарійця Еванна Гессана з французької Ніцци. У разі успішного трансферу він складе конкуренцію українському нападнику Артему Довбику, який залишається пріоритетом для римського клубу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, трансфер Гессана можливий лише після відходу Ельдора Шомуродова, який найближчим часом може залишити команду.

На Гессана також претендує турецький Фенербахче, який готовий викласти за гравця 25 мільйонів євро. Сам футболіст наразі обирає між кількома варіантами розвитку кар’єри.

Раніше повідомлялось, що Шомуродов близький до переходу в Істанбулспор.