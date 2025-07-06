Італія

Американський хавбек може залишити Турин, якщо не буде досягнуто згоди щодо нового контракту.

Центральний півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може покинути клуб у це трансферне вікно. Як повідомляє Tuttosport, туринці готові розглянути пропозиції в діапазоні 15–20 мільйонів євро, особливо якщо не вдасться домовитися про новий контракт із гравцем.

Переговори щодо продовження чинної угоди тривають уже кілька місяців, однак серйозного поступу наразі немає. Поточний контракт 26-річного американця діє до 30 червня 2026 року.

Маккенні приєднався до Ювентуса у вересні 2020 року на правах оренди з Шальке, а згодом був викуплений за 21,9 мільйона євро. У минулому сезоні він провів 44 матчі, забив п'ять голів і зробив чотири результативні передачі.