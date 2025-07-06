Італія

"Россонері" працюють над підсиленням атаки.

Італійський Мілан знову звернув свою увагу на нападника фріульського Удінезе Лоренцо Лукки. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, наразі керівництво "россонері" розмірковує над зміцненням лінії атаки команди. З цієї причини між клубами вже були встановлені контакти щодо можливості підписання 24-річного італійця.

Зазначається, що поки що Мілан та Удінезе обговорюють перспективи потенційної угоди, жодних конкретних переговорів не ведеться, але активізація в перемовинах може статися вже найближчим часом.

Чинна трудова угода гравця з "фріульцями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Лоренцо Лукка відіграв за Удінезе 36 матчів, забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі.