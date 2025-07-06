Італія

Футболіст є одним із варіантів для "россонері".

Лівий захисник Гента Арчі Браун може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Мілан, який уважно стежить за футболістом та додав його у свій шорт-лист.

Браун перебрався в Гент із Лозанни за чотири мільйони євро, а його контракт розрахований до літа 2027 року.

Минулого сезону Браун провів 46 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Тіав відмовився від трансферу в Комо, але може перейти до Ньюкасла.