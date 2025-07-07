Італія

Скудетто залишимо на потім.

Головний тренер італійського Мілан Массіміліано Аллегрі висловився про цілі команди на наступний сезон та лідерів "россонері". Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Думаю, що головна мета для такої команди, як Мілан — це грати в Лізі чемпіонів. Нам потрібно бути там за підсумками сезону.

Нам необхідно вивести Мілан до Європи і особливо до Ліги чемпіонів — це те завдання, яке ми всі тримаємо в голові, і якого можна досягти тільки роботою. Немає сенсу робити заяви про Скудетто. Хід чемпіонату все скаже сам за себе. Кожен день потрібно працювати і боротися за три очки в кожному матчі.

Я дуже радий, що Меньян вирішив залишитися, він капітан і один із найкращих воротарів у Європі. Я щасливий, що також залишився Леан, він проведе чудовий сезон. Я вважаю, що Рафа став більш відповідальним.

У нас ще буде Річчі, а також Лофтус-Чік і Фофана. Звичайно, ми гратимемо з трьома півзахисниками і постараємося, щоб усі були якомога кращими.

Тео Ернандес зробив інший вибір, і я бажаю йому всього найкращого", — заявив Аллегрі.

Раніше повідомлялося, що Тео Ернандес в найближчий час стане гравцем Аль-Хіляля.