Італія

Хорват гратиме в Італії.

Головний тренер італійського Мілана Макс Аллегрі підтвердив, що півзахисник мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич стане гравцем "россонері". Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Ми очікуємо, що Лука приєднається до нас у серпні", — заявив Аллегрі.

Наразі 39-річний хорват виступає за "королівський" клуб на Клубному чемпіонаті світу. Він повинен залишити мадридську команду після завершення турніру на правах вільного агента.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал Мадрид 62 матчі, забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше Мілан придбав у Торіно Самуеле Річчі та близький до трансферу Яшарі з Брюгге.